Questo pomeriggio l’ex attaccante di Sampdoria ed Inter Eder, durante un collegamento con Radio Bruno Toscana, ha avuto modo di parlare dell’attaccante brasiliano dei viola Arthur Cabral: il centravanti, arrivato a Firenze per sostituire Dusan Vlahovic, in questo primo anno in Italia non ha ancora lasciato il segno. Queste le sue parole:



“A 17 anni ero all’Empoli e spesso ero a Firenze. E’ una città che visito sempre volentieri, mi è rimasta nel cuore. Il calcio italiano è uno dei più difficili, è molto tattico. Cabral è giovane, ha il tempo per ambientarsi e dire la sua in Serie A. Qui in Brasile era considerato tanto dopo il suo passaggio alla Fiorentina. Però ci vuole tempo per adattarsi a un calcio difficile, tanti campioni hanno fatto fatica in Italia. La Fiorentina gioca un bel calcio, ma se non capsici quello che vuole l’allenatore puoi andare in difficoltà”.



Ha infine concluso spendendo qualche parola per il giocatore del momento, Sofyan Amrabat: “E’ veramente un gran giocatore. Ha sia fisico che tecnica. Il centrocampo della Fiorentina è ottimo, ci sono anche Duncan e Bonaventura con cui ho giocato”.