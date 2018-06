L’Inter organizza le future mosse di mercato e mette sul piatto contropartite tecniche. Uomini di cui Spalletti può fare a meno, alla ricerca di una rivincita da andare a prendersi sui campi di provincia, dove sicuramente troverebbero maggiore spazio e considerazione. Tra questi c’è sicuramente Eder, ulteriormente chiuso dall’arrivo in nerazzurro di Lautaro Martinez, jolly offensivo su cui la società di corso Vittorio Emanuele intende puntare molto, anche in virtù di quello che è stato l’investimento prodotto per portarlo a Milano.



AUSILIO OFFRE EDER AL SASUOLO - Ecco perché l’idea di Ausilio è molto chiara: la volontà del ds è quella di inserire l’italo-brasiliano in qualche trattativa di mercato. Ovviamente con il chiaro obiettivo di ridurre il prezzo di quei giocatori finiti sul taccuino dell’Inter e tra questi c’è Matteo Politano, esterno classe ’93 di proprietà del Sassuolo. Ausilio e Carnevali ne hanno parlato a cena giovedì e i neroverdi hanno mostrato molto interesse per l’operazione che consentirebbe anche all’Inter di generare una discreta plusvalenza.



VOGLIA DI SAMP - La palla passa adesso al calciatore, che non ha ancora preso alcuna decisione circa il suo futuro. La priorità di Eder era quella di tornare a Genova per vestire nuovamente il blucerchiato, ma dalla Sampdoria, almeno al momento, non sono arrivate aperture nei suoi confronti. Ancora niente di definitivo, i blucerchiati potrebbero cedere Quagliarella al Parma e poi analizzare eventuali mosse in entrata.