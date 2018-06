Il Torino continua il lavoro di fino per arrivare a Lucas Verissimo che nei prossimi giorni è atteso in Italia, forse già entro il fine settimana. Salvo sorprese, il difensore del Santos sarà il grande rinforzo di una difesa che parlerà brasiliano, in vista il prossimo recupero di Lyanco, mentre nel frattempo resta calda l’operazione Bruno Peres, visto che la destinazione granata resta in prima fila. Per due brasiliani in avvicinamento, eccone un altro che parte: il Toro ha prolungato il contratto di Avelar e lo ha poi ceduto in prestito al Corinthians.



L’opera di ringiovanimento granata riguarda anche il centrocampo dove sono vicini ai saluti Acquah e Obi: dopo il ghanese che sogna l’Inghilterra (lo segue il Birmingham), il nigeriano che domani spera di debuttare nel Mondiale contro l’Islanda è sempre più vicino alla Spagna, sponda Celta Vigo. Il Toro chiede cinque milioni, ma a 3,5 milioni gli spagnoli potrebbero chiudere l’affare.



Al posto dei due africani di sicuro non ci sarà Barkok che giocherà il prossimo campionato nel Fortuna: è stata una trattativa lampo, quella che lo ha portato da Francoforte a Dusseldorf con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre il Toro voleva l’intero cartellino del tedesco di origini marocchine classe 1998.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, a proposito di giovani, ecco due rinnovi di prestigio: quello di Simone Edera (fino al 2022) e quello del tecnico della Primavera Coppitelli, un biennale che è garanzia di continuità rispetto al gran lavoro svolto nelle ultime stagioni.