Simone Edera sarà un giocatore del Torino anche nella prossima stagione. L'attaccante classe 1997 ha appena rinnovato il proprio contratto con la società granata fino al 2023 e, stando a quanto dichiarato dal suo procuratore Giuseppe Galli ai microfoni di Toro.it, quest'estate non verrà neanche ceduto in prestito.



"L’intenzione di tutti è che resti al Toro" ha dichiarato l'agente. Per rinforzare il proprio attacco dovrà quindi guardare altrove il Frosinone, ma anche il Napoli che a gennaio aveva cercato di acquistare Edera. "Giuntoli si era fatto avanti, ma poi hanno capito che il Torino non l’avrebbe lasciato andare" ha continuato Galli.