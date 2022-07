Ederson sta per diventare un nuovo calciatore dell'Atalanta. La Dea ha trovato l'accordo totale con la Salernitana per il trasferimento del centrocampista brasiliano classe 1999: sul piatto 15 milioni di euro più il difensore classe 2000 Matteo Lovato, valutato 10 milioni, Per Ederson nella prima stagione in A 15 presenze, 2 gol e 1 assist.