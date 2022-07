Atalanta 10



Rappresentativa Valli Bergamasche 0



MARCATORI: 9’ pt Ederson, 27’ pt e 45’ pt Muriel, 44’ pt Zapata, 4’ st e 34’ st Boga, 24’ st e 41' st Malinovskyi, 26’ st Cissé, 43' st Pasalic.



Nella seconda uscita stagionale in quei di Clusone si è registrato un pesante 8-0 a favore dell’Atalanta contro la Rappresentativa Valli Bergamasche, davanti a una tribuna sold-out con circa 2mila tifosi.



I PROMOSSI



Zortea: sulla fascia mister Gasperini può quasi ritenersi soddisfatto, l’ex Salernitana si distingue con affondi e sponde precise per Koopmeiners, regalando anche l’assist a Zapata. Lo terrà.



Ederson: il migliore in campo il neo acquisto nerazzurro, il centrocampista mostra le sue doti offensive segnando il primo gol, regalando l’assist a Muriel e sfiorandone tanti altri. Offre spunti interessanti ai compagni, sempre propositivo.



Koopmeiners: una scheggia tra la mediana e l’area piccola, dialoga con gli esterni e si fa sempre trovare davanti al portiere.



Muriel: in formissima l’attaccante colombiano, segna una doppietta e attraversa il campo con diverse azioni personali.



I RIMANDATI



Okoli: qualche tentennamento per il giovane ex Cremonese nel giorno del suo compleanno, ma migliora col passare del tempo.



Zapata: ancora poco preciso, prima di segnare un gol ne sbaglia troppi altri.



Maehle: sta in campo più di tutti ma non brilla e spreca davanti alla porta



Hateboer: nella ripresa fa rimpiangere Zortea, perde diversi palloni e non riesce a segnare seppur servito dai compagni.