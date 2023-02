Ederson, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato all'Eco di Bergamo:



"In questo anno penso di aver fatto buone cose ma mi manca ancora qualcosa. Mi sto ambientando e sto crescendo in ogni partita. Mi sto adattando ma servono tempo e pazienza".



CARTELLINO - "Non penso a questo, semplicemente serve pazienza. Il passaggio in una squadra come l'Atalanta ha rappresentato la conferma che stavo facendo bene ma devo fare qualcosa in più adesso".



NAZIONALE - "Ci penso da tempo, con l'Atalanta posso avvicinarmici ma devo alzare il mio livello. Ho tempo per riuscirci, sono giovane".