Direttori sportivi, procuratori e presidenti sono tutti d'accordo almeno su un punto in questo momento di grande incertezza per il calcio mondialeServirà, perché di soldi ne gireranno pochi. Per info chiedere al Barcellona che ha messo Lautaro come priorità assoluta nella lista della spesa, ma sta facendo a pugni con una realtà che lo vede in grave difficoltà economica. Per provare a ovviare a questa criticità. con l'Inter sta ragionando su una trattativa basata sull'inserimento di contropartite tecniche.E lo stessoAnche piuttosto fantasiosiche possano aiutare a sistemare i bilanci penalizzati dai mancati introiti degli ultimi due mesi.Con tutto il calcio fermo per il Coronavirus, però, può prendere corpo una teoria spiegata da Henry Newman in un'intervista concessa al Times:Nato a Birmingham nel 1989, Newman ha intrapreso la carriera di allenatore senza mai aver messo gli scarpini da calcio in precedenza per una partita professionistica. Nel 2009 è entrato a far parte del Barnet, squadra di quinta serie situata nel nord-ovest di Londra, e nel frattempo si è laureato in Economia e Filosofia alla London School of Economics, applicando sempre i dati nella selezione dei calciatori. Un modello che riproposto per esempio nel Brentford (attualmente quarto in Championship) un modello di managerialità e virtuosismi: una piccola Atalanta, ovvero una squadra che spende poco e rivende a tanto.A grandi linee prevede una calciomercato dove le grandi saranno ancora più aggressive con le piccole perché costrette a rivendere i propri asset più importanti a prezzi al ribasso rispetto alle iniziali previsioni.. Secondo gli ultimi rumours, infatti,Un investimento comunque a lungo termine più che un vero e proprio colpo ad effetto. E, sempre secondo Newman, verranno scandagliati mercati diversi e qualitativamente meno ricchi come Polonia, Croazia, Albania, Serbia o Turchia.E qui entrano in gioco i big data. Per esempio quello (adesso molto di moda) dei cosiddetti «expected goals» o xG (la probabilità che ha un tiro di essere trasformato in gol, calcolata sulla base di centinaia di migliaia di precedenti). Per capire se le qualità tecnico-tattiche messe in mostra da un giocatore x in una Lega minore possono essere giuste anche per un campionato molto più competitivo come la nostra serie A.