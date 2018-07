a Torino. I dirigenti bianconeri stanno cercando di piazzare un altro colpo a centrocampo.. Così, sempre secondo Tuttosport,Riavvolgendo il nastro, nell'estate del 2016 il Polpo lascia Torino perper i Red Devils. Il francesee ora, conil francese non ha mai dimenticato come si stava bene sotto la Mole. Pogba messaggia e telefona, ma soprattutto ricorda. Come se nell'ultimo post regalato ai tifosi juventini prima di rincasare a Manchester (il 9 agosto saranno trascorsi due anni) sia già possibile intravedere tracce di un arrivederci, non di un addio.Ultima annotazione interessante:. Sarà un indizio della voglia del Polpo di andar via, non lo sarà, comunque fa discutere. E il popolo juventino fantastica: