Sale la febbre per l’esordio, in terra statunitense, di Leo Messi, attratto da un contratto “monstre” dall’Inter Miami, giovane franchigia della Major League Soccer (MLS) fondata da David Beckham nel 2020 e impegnata, già a fine agosto, contro il Cincinnati, nelle semifinali della Coppa degli Stati Uniti (2023).entre restano esclusi da questa trattativa le revenue-sharing, stabilite a parte, con Apple, Adidas (legata al soccer USA dal lontano 1996) e Fanatics, tutti sponsor della MLS (la Lega a stelle e strisce è stata parte attiva in questa operazione).Il club a stelle e strisce, dopo 17 partite ufficiali, è il fanalino di coda della Eastern Conference (fino ad oggi ha raccolto solo 15 punti) e gioca al DRV PNK stadium di Fort Lauderdale (un impianto con una capacità di 18mila posti a sedere, in attesa del completamento del Miami Freedom Park). Il rumour dell’arrivo del fantasista argentino ha fatto volare letteralmente i social media del team statunitense.(la Roma, per esempio, ha solo 6,1 milioni), circa 525mila su Twitter e più di 1,5 milioni di fan su Facebook (oltre a 40mila iscritti su Youtube).Ma è l’effetto Messi, sui ricavi presenti e futuri del club della Florida, che deve far riflettere maggiormente gli addetti ai lavori (e non solo). In pochi giorni infatti l’Inter Miami ha intercettato più di 6 milioni di nuovi follower su Instagram,(in questo momento è il terzo team MLS più richiesto sulla piattaforma online di Fanatics). Secondo le prime stime della stampa americana l’arrivo di Messi porterebbe alla vendita di 2 milioni di maglie (su base stagionale), per ricavi non inferiori a 270 milioni di euro (sei si considera un prezzo medio di vendita pari a 135 euro). Ma il fattore più interessante, in questo caso dal punto di vista di Messi,(già al termine della stagione 2023/24).In questa stagione, il club della Florida si è legato a 5 sponsor commerciali (XBTO, Heineken, Florida Blue, Autonation e Baptist Health), mentre lo sponsor tecnico (Adidas) è unico per tutte le società MLS.Logico, quindi, che l’arrivo di Messi sia visto, dalla proprietà statunitense, più che positivamente.(parliamo del marchio Adidas).La “Pulce”, attualmente, presta la propria immagine a 15 diversi marchi worldwide. Tra questi, solo per citarne alcuni, la piattaforma di scambio di criptovalute Bitget, Mastercard, Gatorade, Lay’s, Pepsi, Budweiser e Ooredoo, Socios.com o ancora Cirque du Soleil.dall’altro potrebbe intercettare nuove multinazionali a stelle e strisce interessate alla sua immagine e talento in campo.