Il derby londinese tra Chelsea e Tottenham che apre il programma delle semifinali di EFL Cup sarà la prima volta da avversario a Stamford Bridge per Antonio Conte dopo l’addio del 2018. Il tecnico degli Spurs vuole trascinare il suo nuovo club verso un titolo che ormai manca da troppi anni, ma nella semifinale di andata, per gli esperti, i favori del pronostico sono per i campioni d’Europa in carica. La vittoria degli uomini di Tuchel si gioca infatti a 1,95 contro il 3,50 del segno «2», mentre vale 3,30 l’opzione pareggio. Si prevede una sfida equilibrata con le difese a prevalere sugli attacchi, come è nello stile dei due allenatori, con l’Under 2.5 a 1,75 in vantaggio sull’Over 2.5 proposto a 1,90. Dopo l’esclusione nel big-match contro il Liverpool, potrebbe ritrovare il campo Romelu Lukaku, pupillo di Conte all’Inter ma alle prese con una stagione al di sotto delle aspettative al Chelsea. Una rete del centravanti belga si gioca a 1,95 mentre vale 2,20 un gol di Harry Kane, capitano del Tottenham rinfrancato dall’arrivo dell’allenatore italiano dopo un inizio di stagione sottotono.