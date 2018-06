Finisce a reti inviolate l'amichevole tra Egitto e Colombia. In campo a Bergamo, con presenti sugli spalti Fabio Paratici e Massimiliano Mirabelli, sul posto per osservare rispettivamente Arias e la coppia d'attacco dei Cafeteros Falcao- Bacca, le due nazionali si sono annullate a vicenda. Nell'altro incontro disputato in giornata la Turchia agguanta al 90' il pareggio contro la Tunisia. Succede tutto nel secondo tempo: la sblocca Tosun su rigore, poi le reti di Badri e Sassi, infine il pareggio di Soyoncu.