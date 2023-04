L'Eintracht Francoforte è interessato a Mateo Retegui, attaccante italo-argentino del Tigre in prestito dal Boca Juniors. Il bomber neo esordiente in nazionale ha segnato in entrambe le partite di qualificazioni al campionato europeo del 2024. Come raccolto da Sky Sport DE, il club tedesco sta aumentando il pressing per il classe '99 e insiste per portarlo in Germania. Il giocatore però preferirebbe un trasferimento all'Inter, a cui ha dato per il momento la sua "priorità".