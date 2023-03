Randal Kolo Muani è uno dei nomi più caldi per il mercato estivo. Il francese, attaccante dell'Eintracht Francoforte, è nel mirino di diversi big club europei, primo tra tutti il Manchester United. In merito ad un suo possibile trasferimento, ha parlato il ds del club tedesco, Markus Krosche, ai microfoni di Sport 1: "Non abbiamo intenzione di vendere Kolo Muani ora. L'hype su di lui è comprensibile e normale. Un'altra stagione con noi sarebbe utile per Randal, vogliamo continuare così e non necessariamente venderlo".