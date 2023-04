Daichi Kamada ha rifiutato il rinnovo di contratto con l'Eintracht Francoforte. Il giapponese ha siglato 13 gol e 5 assist in stagione e sarà free agent da questa estate. Il suo nome rientra nelle liste di molti club come Borussia Dortmund, Liverpool e Bayern Monaco. Però, come riportato da Sky Sport "La Spagna è la sua priorità". Uno dei principali candidati è l'Atletico, anche se Siviglia e Barcellona bramano il centrocampista. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro.