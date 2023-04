Non solo Bundesliga, in scena oggi anche due quarti di finale di DFB Pokal, la Coppa di Germania. Alle 18 al Deutsche Bank Park si disputa la sfida tra l’Eintracht Francoforte e l’Union Berlino, con i padroni di casa in un periodo nero dopo l'eliminazione dalla Champions da parte del Napoli e gli ospiti che sognano ancora il titolo. Alle 20.45 poi il nuovo Bayern di Thomas Tuchel, che ha appena rifilato quattro gol al Dortmund e guida il campionato, ospita il Friburgo di Vincenzo Grifo, eliminato dalla Juve in Europa League. Si tratta di gare secche: previsti i supplementari in caso di parità ed eventuali calci di rigore. La vincente tra Eintracht e Union Berlino se la vedrà in semifinale contro chi avrà la meglio fra Norimberga e Stoccarda, mentre Bayern o Friburgo affronteranno la vincente di RB Lipsia-Borussia Dortmund.



ore 18 Eintracht Francoforte-Union Berlino



ore 20.45 Bayern Monaco-Friburgo