In campo per dimenticare il derby: ladi Simoneè chiamata alla risposta nella, dopo la stracittadina persa male domenica contro la Roma e il malumore di allenatore e squadra negli ultimi giorni. Di fronte un avversario sicuramente non semplice, anzi:infatti i biancocelesti scendono in campo allacontro l'di Adolf, capolista nelproprio come i capitolini, a quota tre punti dopo le vittorie contro Marsiglia e, che si affrontano nell'altra gara. I tedeschi sono altalenanti in campionato, proprio come la Lazio: fondamentale centrare un risultato positivo per Inzaghi e i suoi, in un girone assolutamente non semplice.Eintracht Francoforte e Lazio si affronteranno per la prima volta in una partita di una competizione europea. Dopo essere rimasto imbattuto in tutte le prime cinque sfide europee contro avversarie italiane (3V, 2N), l'Eintracht ha perso le ultime due in ordine di tempo: 0-3 contro la Juventus nel 1995 e 1-2 contro il Palermo nel 2006. La Lazio è imbattuta da cinque partite in competizioni europee (escluse qualificazioni) contro squadre tedesche (4V, 1N). L'ultima sconfitta risale all'ottobre 2007, quando perse per 2-1 con il Werden Brema in Champions League. Qualificazioni incluse, l'Eintracht Francoforte ha vinto otto degli ultimi 11 incontri europei (2N, 1P). La Lazio ha perso solo una delle ultime 29 partite della fase a gironi dell'Europa League (17V, 11N), proprio la trasferta più recente, nella scorsa stagione contro lo Zulte Waregem. Quattro delle ultime 6 reti segnate dalla Lazio in trasferta in Europa League sono arrivate da calcio piazzato (tre da corner e una da punizione indiretta). La Lazio è una delle due squadre, con il Milan, ad aver vinto meno duelli aerei nel primo turno dell'Europa League 2018/19. Dall'inizio della scorsa stagione Ciro Immobile ha realizzato 9 reti in Europa League, più di ogni altro giocatore. Felipe Caicedo ha preso parte attiva a sei gol nelle sette presenze da titolare collezionate in Europa League con la maglia della Lazio (tre reti, tre assist). Francesco Acerbi è rimasto in campo tutti i 720 minuti giocati dalla Lazio in tutte le competizioni in questa stagione, almeno 90 in più di ogni altro biancoceleste.