Andata degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli fa visita all'Eintracht Francoforte. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.



EINTRACHT-NAPOLI - ore 21



Arbitro: Artur Dias (POR)

Assistenti: Paulo Soares (POR), Pedro Ribeiro (POR)

Quarto uomo: Fabio Verissimo (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)

AVAR: João Pinheiro (POR)



41' - Gol annullato agli azzurri. In fotocopia, Lozano mette al centro per Osimhen che segna. Stavolta però il nigeriano parte da offside



35' - Rigore per il Napoli. Dopo il palo di Lozano, è Osimhen il più lesto sul pallone. Buta non se ne accorge e, intento a calciare il pallone, colpisce il nigeriano. Penalty netto



20' - Sugli sviluppi di un corner, Trapp respinge con i pugni ma la palla finisce sul braccio di N'Dicka. Il tocco del difensore c'è ma la distanza era pressoché minima. Niente rigore.