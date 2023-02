Febbre da Champions. Il Napoli si presenta a Francoforte per l'andata degli ottavi di Champions con l'obiettivo di qualificarsi ai quarti per la prima volta nella sua storia. In campionato sono a +15 sull'Inter seconda, in città c'è già chi sta iniziando a preparare la festa scudetto ma intanto i tifosi sono pronti a seguire in massa la squadra di Spalletti anche in Germania.



ESODO - Al Deutsche Bank Park sono previsti più di 3mila tifosi, e sarebbero stati anche di più se ci fosse stata la disponibilità di biglietti. L'accesso ai tifosi azzurri è limitato solo al settore ospite, ma ci saranno alcuni napoletani emigrati in Germania pronti a infiltrarsi negli altri settori riservati alla squadra di casa; e già da ieri a Francoforte sono arrivati alcuni tifosi vip per sostenere Osimhen e compagni.



ORDINE PUBBLICO - Massima allerta per l'ordine pubblico, l'obiettivo è quello di non far entrare in contatto le due tifoserie. I sostenitori dell'Eintracht sono gemellati con quelli dell'Atalanta, che con quelli del Napoli non sono proprio in ottimi rapporti; per questo servirà ancora più attenzione per evitare scontri, in attesa della gara di ritorno a Napoli per la quale il Francoforte ha già avvertito i tifosi tedeschi di non girare per la città da soli e con sciarpe al collo.