Sebastian Rode, 32enne capitano dell'Eintracht Francoforte, ha deciso di ritirarsi quando scadrà il contratto con il club tedesco, a giugno 2024. Lo ha annunciato in un'intervista a SportBild: "Nel calcio non si sa mai, ma il mio piano è questo. Dovrei cadere in una fonte della giovinezza per continuare. Cosa farò? Mi prenderò una pausa, mi allontanerò dal calcio e cercherò di godermi un po' di tempo libero con i miei figli. Il direttore sportivo mi ha chiesto se immagino di fare qualcosa all'Eintracht in futuro. Nulla di concreto, ma gli ho risposto di sì".