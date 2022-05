L'Eintracht Francoforte ha annunciato sul proprio sito di aver trovato l'accordo per il rinnovo di contratto del difensore Lucas Silva Melo, meglio noto come Tuta. Il brasiliano classe '99 ha firmato un accordo con il club tedesco fino al 2026, prolungando di altri tre anni quello in essere che era in scadenza nel 2023.