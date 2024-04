Eintracht Francoforte, UFFICIALE: riscattato dal PSG un attaccante obiettivo del Milan

un' ora fa

1

L'Eintracht Francoforte ha deciso di attivare l'opzione di acquisto e ha comunicato che riscatterà Hugo Ekitike dal PSG, facendogli firmare un contratto fino al 2029. Di seguito il comunicato del club tedesco sul proprio sito ufficiale:



"Hugo Ekitiké è arrivato all'Eintracht con un totale di 13 gol in Ligue 1 per Stade Reims e Paris Saint-Germain. Nella stagione 2022/23, l'Ekitiké ha vinto lo scudetto con il PSG e la Supercoppa nazionale nella stagione successiva. L'attaccante alto 1,89 metri ha collezionato finora dodici presenze con l'Eintracht Francoforte. Il francese ha segnato il suo primo gol in Bundesliga nella scorsa giornata. Attivando l'opzione di acquisto, Ekitiké riceve un contratto fino al 2029. Il direttore sportivo Markus Krösche: “Hugo ha dimostrato nelle sue precedenti apparizioni quali qualità ha. Siamo fermamente convinti del suo grande potenziale e non vediamo l’ora di vederlo con la maglia dell’Eintracht oltre la stagione in corso".