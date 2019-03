Kevin Trapp è stato sicuramente uno dei protagonisti della sfida di andata degli ottavi di Europa League fra Inter ed Eintracht Francoforte. Il portiere tedesco ha parato a Marcelo Brozovic il rigore che poteva cambiare gli equilibri del doppio incontro e anche a Milano questa sera difenderà i pali della porta dei tedeschi.



Un Trapp che è stato costretto a stare lontano dalla bellissima compagna Izabel Goulart, modella brasiliana di Victoria's Secret che nelle ultime settimane ha dato veramente spettacolo a Rio de Janeiro, nel suo Brasile, in occasione del carnevale. Foto in bikini, balli, corse in spiaggia, trasparenze e, soprattutto, quasi sempre senza reggiseno. Per uno show degno del carnevale, come detto nella nostra gallery.