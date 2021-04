Il ribaltone sportivo che investirà l'Eintracht Francoforte a fine stagione con l'addio del tecnico Adi Hütter (destinato al M'gladbach) e del ds Fredi Bobic, (che andrà all'Hertha), potrebbe aprire nuovi scenari di mercato anche per il resto della rosa. E André Silva, rivalutatosi dopo una stagione di alto livello, è ritornato ad attirare l'attenzione dei maggiori club europei. Molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League dei tedeschi (al momento quarti in Bundesliga, ndr), ma stando ad un'indiscrezione di Sport1, il giocatore potrebbe liberarsi nella prossima estate per una cifra pari a 30 milioni di euro.