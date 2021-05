Quattordici i morti e tra questi la mamma, il papà, il fratello e bisnonni di Eitan. Di tutti gli incommensurabili drammi relativi alle vittime, quello di Eitan è tale che non riesco a non pensarci, Una incolmabile, abissale, spaventosa, terrificante, annichilente solitudine. E, forse, la memoria insieme straziante e tenerissima dell'ultimo contatto con il papà, quell'abbraccio del papà con il suo corpo mentre precipitavano entrambi verso la morte,- Musa Balde aveva 23 anni e da cinque anni era in Italia, il 9 maggio lo pestano in tre, con bastoni e poi con calci e pugni quando è in terra. Pestaggio sulla pubblica via. I tre lo linciavano perché secondo loro aveva rubato un telefonino, un nero che ruba un telefonino merita una lezione e i tre gliela stavano dando. Linciaggio interrotto quello del 9 di maggio, non va a buon fine perché gente si mette a gridare da finestre e balconi. I tre giustizieri vengono identificati e denunciati (ci sono inequivocabili immagini video). Ovviamente, seppur denunciati, restano a casa loro. In stato di detenzione di fatto finisce Musa Balde, prima alla stazione di Polizia e poi al Centro Espulsioni e Rimpatri. Dopo due settimane Musa Balde con un lenzuolo si è impiccato per disperazione, la disperazione di un uomo pestato selvaggiamente e poi di fatto in galera per essere stato pestato.- Drogare la preda, metterla in condizione di oggetto umano con cui fare qualunque cosa si voglia fare con un oggetto femmina. Non è la prima volta che le cronache raccontano di questo modus operandi: un invito, magari mascherato da occasione di lavoro o anche un invito in casa di buon indirizzo e manifesta opulenza, contando ispirino sicurezza. Un invito, qualcosa da bere, nel bere una droga che ottunde, spegne. E poi lo stupro, magari fotografando la preda, come si fa per provare la riuscita della caccia. Un modus operandi che nell'ultimo caso ha condotto il magistrato che indaga ad una pubblica riflessione-constatazione: chi droga per stuprare mette in conto di uccidere la preda.