Maneskin, più precisamente Damiano: una sniffata in diretta tv? L'hanno vista o voluta vedere soprattutto i francesi. Sniffata improbabile e negata con fermezza. Seguiranno test e magari contro test, comunque grande interesse e mobilitazione di innocentisti e colpevolisti. Sniffata è stata o no? Davvero una delle grandi questioni del tempo presente, autentico bivio per coscienze e intelletti.Senato della Repubblica vota alla quasi unanimità dei presenti (un solo voto contrario) l'equiparazione della cosiddetta agricoltura biodinamica all'agricoltura biologica. E allora? Allora soldi pubblici possono andare all'agricoltura biodinamica. Cioè metti pelli di topo e vesciche di cervo, ficca fiori e cortecce e letame in corna di bue e seppellisci il tutto guardando alla posizione dei pianeti...Liberi di divertirsi ficcando corna di mucca farcite in terra a seconda della fase lunare, ma perché pubblico attestato di attività produttiva eventualmente da sostenere? Perché in Senato della Repubblica (così come alla Camera e in molteplici istituzioni, compresa la testa di moltissima gente comune) tira più un filo di lobby (in questo caso gli amici e cultori della agricoltura biodinamica) che un tomo di scienza. Scienza non ha follower, non porta like e neanche voti.Landini segretario della Cgil ha minacciato uno sciopero generale. Uno sciopero generale è cosa impegnativa e delicata in un momento economico del paese di faticosa e incerta ripresa. Eppure Landini pensa che ne valga la pena. Sciopero generale quello di Landini contro il governo che ha l'intenzione di facilitare, sveltire assegnazione degli appalti e quindi la messa a terra di cantieri. Per Landini questa è "vergognosa" intenzione di attentare alle condizioni dei lavoratori. Landini è certo che le aziende per aggiudicarsi gli appalti abbasseranno i prezzi e quindi la faranno pagare ai dipendenti. Per Landini concorrenza è una brutta e finta parola e produttività è sostanzialmente equivalente a sfruttamento. Quindi Landini minaccia sciopero generale a difesa di come funziona adesso. Mantenere il come funziona adesso significa certezza matematica di non finire opere ed interventi pagati dalla Ue entro il 2026. Cioè certezza matematica di arrivare al 2026 avendo perso miliardi e il tempo per riforme e cantieri. Eppure non stupisce che Landini schieri il sindacato a strenua difesa del sacro "come stiamo, stiamo". Da tempo, purtroppo, il sindacato è probabilmente la forza sociale che maggiormente tende all'immobilità, alla stasi. Tecnicamente la forza sociale più conservatrice dell'esistente, qualunque sia l'esistente.Quasi nascosta nelle ultime righe di un articolo de La Repubblica l'informazione secondo la quale in Iran se uccidi un figlio o una figlia la pena è di dieci anni. Per omicidi altri, per qualunque altro omicidio la pena può invece essere quella capitale. Non abbiamo strumenti per verificare ma, se davvero così è, non deve apparire una stramberia. Al contrario c'è, nel caso, una coerenza all'interno di una cultura che sembra esotica ed esoterica ma che invece ha abitato a lungo e abita in qualche modo ancora anche in Occidente. La cultura secondo la quale i figli sono "roba" di famiglia, proprietà dei genitori, entità e vite di cui i genitori possono disporre come parte del loro patrimonio. L'articolo racconta di come due anziani abbiano deciso di eliminare "con l'aiuto di dio un figlio corrotto" (dichiarazione dei due alla polizia). La mamma ha cucinato un pollo al sonnifero, il figlio (un noto regista di 47 anni) non l'ha mangiato lì per lì ma l'ha preso dal frigo il giorno dopo. Addormentato, è stato legato da mamma e papà ad una sedia, cappuccio di plastica in testa e accoltellato a morte. Poi fatto a pezzi e quindi scaricato in un cassonetto. Anni prima mamma e papà avevano fatto la stessa cosa con la figlia e il genero. Perché? I due assassini hanno detto perché erano "impuri" i loro figli. Erano roba loro ed erano impuri, quindi con l'aiuto di dio...Covid probabilmente destinato a diventare endemico. Che vuol dire endemico? Prima fermarsi sul probabilmente: la scienza è verifica empirica, cioè non sa cosa accade prima che accada. Non lo sa con certezza e per questo è scienza. Per le certezze a priori rivolgersi alla religione, alla superstizione, alla presunzione, all'ignoranza fiera di se stessa ( in giro quanta se ne vuole). Probabilmente, cioè sulla base delle precedenti esperienze pandemiche, Covid può diventare endemico. Cioè non sparire (è accaduto al vaiolo) ma restare in un percorso carsico: qua emerge, là si inabissa. Piccoli e intermittenti focolai là dove c'è popolazione vaccinata. Veloci incendi epidemici dove la popolazione è vaccinata poco o niente. Questa la prima fase, poi l'azione combinata di vaccini, cure specifiche (in parte accennate ma che saranno sviluppate) e mutazioni virali potrebbe portare Covid a diventare una malattia dominabile nella gran parte della popolazione, fino forse alle dimensioni di un potente raffreddore. In quanto tempo, in tempo per Natale? Per Natale 2030 molto probabile. Processi di endemicità persistente e controllata si può ipotizzare abbiano arco temporale di cinque/dieci anni. Una lunga marcia verso il raffreddore. A condizione che sia vaccinata gran parte della popolazione mondiale. Mondiale, non nazionale. A condizione che questa sia l'evoluzione del virus (ce ne sono altre, meno probabili e molto meno rassicuranti). E a condizione, ultima ma non ultima, della fatica e della voglia di capire cosa è un pianeta, un virus, una pandemia, una società, un contagio, una cura, un vaccino...Applicando intelligente umiltà ad un po' di studio e documentazione. Disponendone, ovviamente, di umile intelligenza. Disponibilità che altro modo per acquisirla non c'è che lo studio e poi lo studio e quindi lo studio. In ogni momento e fase della vita.