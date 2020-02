Il coraggio delle parole...



Il calcio è di chi lo ama #Ekdal #Respect pic.twitter.com/aUnfCQh6lv — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) February 4, 2020

ha dichiarato in un video-messaggio diffuso al Parlamento Europeo di Bruxelles in occasione di un convegno sul tema 'Sport contro Omofobia, una partita da vincere':E’ un ambiente dove l’omofobia è ancora diffusa. Questi giocatori sono preoccupati di diventare un bersaglio per gli insulti e lo scherno, sia dentro che fuori dal campo. Come risultato, si sentono obbligati a nascondersi, fuggire e vivere nella paura. Dobbiamo reagire utilizzando l’istruzione come una forza per un cambiamento positivo. Che società siamo se un ragazzino non può seguire il suo sogno di diventare un calciatore per via del suo orientamento sessuale? Ogni volta che un ragazzino appende le scarpe al chiodo e smette di giocare perché non è accettato nello spogliatoio della sua squadra o da chi lo circonda, è una sconfitta per il mondo del calcio. Essere omosessuale non definisce te come persona, ma determina solo chi trovi attraente. Ognuno di noi è parte della razza umana e