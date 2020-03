Niente nazionale per Albin Ekdal, e per i suoi 'colleghi' svedesi militanti in Italia? Probabilmente no, a causa del Coronavirus, ovviamente. Il centrocampista della Sampdoria, contattato dal quotidiano svedese Sportbladet, ha spiegato che probabilmente dovrà rinunciare alla chiamata di Andersson per le prossime amichevoli, contro Russia e Cipro: "Ho avuto diversi contatti e mi arrivano nuovi messaggi ogni giorno. Capisco che potrebbe esserci la paura di riportare le persone a casa dall’Italia" racconta Ekdal. "La situazione è peggiorata negli ultimi giorni, mi sentivo al sicuro qua fino a ieri. Dopotutto è stato uno shock vedere chiusa tutta l’Italia. Non pensavo che sarebbe stato tutto così veloce, ma è stata la decisione giusta".



Anche alla Samp il livello di attenzione è alto: "Ci alleniamo, ma per ora il club decide di giorno in giorno perché ci sono continuamente aggiornamenti. Ci è stato ordinato di assumerci la nostra responsabilità civile e di stare molto a casa, di non fare viaggi inutili, di non uscire e andare a mangiare inutilmente, di stare attenti all’igiene. Al minimo sintomo di malattia dobbiamo parlare con il medico del club. Di solito sono positivo, ma probabilmente in questo momento lo sono al 50%. Capisco che la Svezia e la Sampdoria non vogliono che io viaggi. Al momento ci sono cose più importanti del calcio da considerare. Detto questo, spero che gli Europei vengano confermati" conclude.