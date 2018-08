Il centrocampista svedese Albin Ekdal ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Sampdoria: "Sono contentissimo di tornare in Italia e di tornare in Serie A. Rientrare in questo Paese era il mio sogno. Voglio ringraziare Ferrero, Sabatini e gli altri dirigenti della Sampdoria. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura con la Samp, così come non vedo l'ora di conoscere i nuovi compagni. Volevo tornare in Italia, qui mi sento a casa perché mi piace giocare in Serie A. Sono molto contento, spero di far bene subito per la squadra. Conosco bene il campionato, questo aspetto mi aiuterà come calciatore. Ho sfidato tante volte la Sampdoria, ho vinto il torneo di Viareggio con la Juventus proprio contro i doriani. Poi ho segnato quando ero al Cagliari, ora è il momento di aiutare questa squadra. Sono molto motivato, voglio iniziare subito".



SU GIAMPAOLO - "Sono stato allenato da lui quasi dieci anni fa, sono cambiate tante cose ma lo conosco un po'. Nei prossimi giorni lo conoscerò ancora meglio. Può essere un vantaggio, so che molto bravo tatticamente. Posso crescere con lui. Ho sempre giocato come centrocampista centrale, ma ho anche giocato come regista e mezzala. Vedremo dove Giampaolo mi schiererà, sono a sua disposizione per ogni ruolo in mezzo al campo. Parlerò con lui e valuteremo".



SUL MONDIALE - "È stato fantastico, ho tanti bei ricordi. Ma ora è il momento di fare bene con la Samp, spero che l'esperienza in Russia mi aiuti a giocare qui".