Germán Burgos, per tutti el mono (la scimmia), è il nuovo allenatore del Newell’s Old Boys. Lo ha confermato il club rosarino con un comunicato ufficiale nella giornata di ieri. L’ex vice di Simeone all’Atlético inizia così la sua carriera da allenatore nel club che ha lanciato Messi e Di María e dato vita alla leggenda del loco Bielsa, al quale è intitolato lo stadio.



Burgos succede a Kudelka dopo l’ennesima sconfitta contro il Defensa y Justicia ed esordirà alla guida dei leprosos martedì, in Copa Diego Armando Maradona, contro l’Unión de Santa Fe.