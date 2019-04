L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha concesso una lunga intervista a Sky Sport alla vigilia della sfida di campionato con il Cagliari.



CORSA CHAMPIONS - "Sei-sette squadre in lotta è una cosa inaspettata ma non troppo, molte hanno dimostrato di poter competere fin da subito. Meriti e demeriti: le squadre più in alto hanno perso parecchi punti, dando modo alle altre di rimanere agganciate. Campionato entusiasmante ed equilibrato, ora conta molto la forma fisica ma anche l'aspetto mentale e soprattutto l'esperienza".



CAGLIARI - "Arrivano da tre risultati utili consecutivi, hanno sempre segnato e hanno ottime individualità, come Pavoletti nel gioco aereo. Vuole dire la sua ancora in campionato, vogliono arrivare decimi se non oltre: servirà una partita di grande attenzione".



DOPPIA CIFRA - "Capocannoniere della Roma in campionato? Mi sono tolto delle piccole soddisfazioni, ho trovato più continuità e sono contento di come sto giocando, non solo in fase realizzativa: ho lavorato molto su me stesso, soprattutto sul piano mentale, e ho raccolto i frutti". DZEKO - "Ci stiamo trovando molto bene ultimamente. Lui vuole giocare a calcio, gioca per la squadra, partecipa al gioco. Quello che è successo è un capitolo chiuso, succede che possano accadere episodi negativi soprattutto nel finale di stagione quando c'è molto nervosismo, stanchezza mentale; significa però che tutti vogliamo fortemente raggiungere un obiettivo. Tutto si è risolto e abbiamo bisogno di un aiuto reciproco".



RANIERI - "Cosa ci chiede? Grande lavoro in entrambe le fasi, soprattutto quella difensiva. Ultimamente gioco un pochino più dietro, ci sta dando compattezza: è un tecnico saggio e pragmatico, si è visto il suo lavoro nelle ultime partite".



FUTURO - "Sto molto bene qui, sto lavorando con continuità e ho detto alla società che avremmo parlato a fine anno: mi trovo molto bene qui e ora penso solo ad arrivare in Champions".



NAZIONALI - "Siamo in 5? Significa che la Roma punta molto sui giovani. Pellegrini e Cristante stanno rispondendo molto bene, poi c'è stata l'esplosione di Zaniolo".