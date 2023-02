Stephan El Shaarawy ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la Roma e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport vorrebbe restare a vestire la maglia giallorossa. Il Faraone però non è ancora stato convocato per discutere dell'eventuale prolungamento e resta in attesa di conoscere le intenzioni del club giallorosso.