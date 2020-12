Dopo l’avventura in Cina, con la maglia dello Shanghai Shenhua, Stephan El Shaarawy si prepara a tornare in Serie A. Ne sono convinti i betting analyst di Snai che vedono il ritorno alla Roma tra le ipotesi più realizzabili. Il nuovo approdo in casa giallorossa è infatti offerto a 2,00. La società targata Friedkin, però, non sembrerebbe la sola a puntare sull’esterno classe 1992. Se la permanenza in Cina paga 2,25 volte la posta, la seconda chance di tornare a calcare i campi del campionato italiano porta il nome della Fiorentina. Il club viola deve rilanciare la sua stagione ed il Faraone potrebbe essere l’inizio di questo obiettivo: i bookmaker, riferisce Agipronews, lo offrono a 8,00. Una quota piuttosto alta, complici forse gli altri piani toscani che potrebbero essere uno tra Caicedo e Piatek. Più lontane invece le strade che portano al Cagliari (18,00) e Ligue 1 con Monaco e Paris Saint Germain a 20,00.