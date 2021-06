Eleonora Bertoli ha un milione e ducentomila followers su Instagram, e un motto: “Happiness is only real when shared”, ovvero “La felicità è vera solo quando è condivisa”. Classe 1996, bellissima e bolognese, partendo dal capoluogo emiliano Eleonora ha costruito sui social una carriera di modella di successo. Capelli castani, forme strepitose, la Bertoli è anche un’appassionata di calcio (nella gallery la vediamo con una maglia personalizzata della Nazionale). Dalla sua, c’è anche una innata simpatia, tutta il salsa emiliana. Una delle sua peculiarità, poi, è la passione per la natura, in particolare per la montagna, i boschi e i laghi, come possiamo vedere in alcune delle bellissime foto dal suo profilo Instagram che condividiamo nella nostra gallery.



