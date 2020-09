Dopo tre giorni di divertimento esagerato per il suo addio al nubilato, e in vista delle imminenti nozze con il fidanzato Afrojack, Elettra Lamborghini lancia un messaggio sibillino, come riporta Oggi: “Non ne posso più, ho cambiato idea…”. La procace ereditiera, nonché showgirl e stella del pop italiano, stressatissima dai preparativi per le nozze, completa così il suo pensiero: “Basta, manca ancora troppo tempo. Nella scala degli stress il matrimonio pare sia al settimo posto… Ho cambiato idea, troppo stress. Sto perdendo 20 anni della mia vita con tutto sto ambaradan…”. Al matrimonio manca una settimana, pensate che sia sia ancora tempo e speranza per tutti i fan che non si rassegnano all’idea che Elettra si sposi? In attesa di una risposta, guardiamo le nuove bellissime foto della Lambo, direttamente dal suo profilo Instagram ufficiale, seguito da oltre 6 milioni di followers.



