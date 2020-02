Stasera sul palco dell'Ariston a Sanremo toccherà a Elettra Lamborghini che presenterà e canterà la sua 'Musica e basta'. Una canzone celebrata anche dall'Inter che le ha dedicato un tweet con Berni come protagonista, per lei che è un dichiarato cuore milanista.



La bella ereditiera non sta però facendo discutere per la sua musica, almeno per ora, ma per una risposta piccata ad un hater sui social. La Lamborghini ha risposto per le rime a un utente che le deva della "Bella palla di lardo" definendolo un "deficiente col pisellino piccolo".



Nella nostra gallery il tweet in questione e le foto della splendida Elettra sia sul red carpet che non solo.