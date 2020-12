Si terranno il 22 febbraio 2021 al Roma Cavalieri Waldorf Astoria le elezioni Figc. Lo ha annunciato durante il consiglio federale il presidente Gabriele Gravina, che ha poi risposto a chi chiedeva della sua intenzione di ricandidarsi: "Non posso impedire eventuali candidature alternative, deciderò per la mia candidatura se ci saranno componenti che ritengono che questo lavoro fatto dal sottoscritto vada portato avanti. Se dovessi percepire entusiasmo per la continuità sarò ben felice di andare avanti. Se invece dovessi percepire che non c’è condivisione, non sul voto ma sul percorso da me tracciato, non ho nessuna voglia di ricoprire quel ruolo - riporta Ansa -. Metterò sul piatto della bilancia quanto fatto in due anni, un lavoro tramite il quale abbiamo recuperato dignità non solo nelle competizioni sportive. Candidati alternativi? Non è un problema mio, se qualcuno vuole cercare un sostegno, capiremo chi sta da una parte e chi dall’altra. Polemiche delle ultime settimane? Le strumentalizzazioni fanno parte del gioco e della vita, non mi piacciono i leoni da tastiera, quelli che fanno i fenomeni sulle chat e poi in sedi istituzionali non esprimono le loro opinioni, non hanno coraggio di dare il loro contributo. Con questa gente non posso avere rapporti".