Elisabetta, showgirl ed ex di Christian, parla a Grazia, dicendo la sua anche sul presunto tradimento di Massimiliano Allegri ai danni di Ambra: “Sì l'ho sentita, in passato mi sono trovata nella posizione di Ambra, sono stata tradito anche io. Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza. So cosa vuol dire essere sulle pagine dei giornali per le tue questioni private. Molte persone lo vivono bene, a me cambiava la giornata”.