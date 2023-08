Gira e rigira, la regina dell'estate è ancora una volta Elisabetta Canalis. L'ex velina, ora attrice e kick boxer a Los Angeles, dove vive, ha postato durante le ultime settimane una serie di fotografie che hanno mandato in estasi i suoi numerosissimi fa. Su Instagram, dove la Canalis ha un seguito di 3,5 milioni di followers, i post e gli scatti di Eli spopolano, attirando like e commenti! In particolare, fra le ultime foto ce ne sono alcune in bikini...



