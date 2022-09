Il ring e i combattimenti, fanno spazio alla modella. Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles a casa sua e proprio nella sua abitazione ha scelto di farsi immortalare con dei super-sexy completini intimi. Sul balcone, in lingerie nera, in terrazzo con quello azzurro semi-trasparente e poi in giardino con vestglia e intimo bianconero. Il filo conduttore? Un fisico strepitoso che toglie il fiato. Eccola gli scatti nella nostra gallery.