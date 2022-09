Vi ricordate della furiosa lite che aveva visto coinvolto l'attaccante inglese del Manchester City Phil Foden e la compgna Rebecca Cooke? La modella inglese lo aveva accusato di essere inaffidabile dopo aver controllato di nascosto il suo telefono in spiaggia urlando e abbandonandolo in mezzo a tutti. Il motivo, svelato dal The Sun è stato un semplice like su instagram, però ad una foto in lingerie della bellissima influencer e modella Holly Burns. Ecco la foto in questione e altre nella nostra gallery.