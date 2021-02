Elisabetta Canalis sempre più star dei social. L’ex compagna di Cristian Vieri è in forma smagliante e tiene sempre aggiornati i suoi tanti fan su Instagram, dove condivide allenamenti e fitness routine.



Mamma di Skyler Eva, 5 anni, la Canalis, 42 anni, è sposata con Brian Perri ma è sempre in forma. Come testimoniano queste foto in intimo. Eccole tutte nella nostra gallery!