2,7 milioni di follower e il conto è destinato ad aumentare perché la storica ex-velina Elisabetta Canalis, nonché storica fiamma di calciatori come Bobo Vieri o Reginaldo, non perde occasione per far ricordare al mondo intero il motivo perché ancora oggi sia ricordata come una delle showgirl italiane più belle degli ultimi anni.



E anche con l'ultimo scatto postato sul suo profilo instagram Elisabetta non si è smentita, anzi ha rilanciato ancora una volta dopo un'estate sbalorditiva. Ha postato, corredata dalla descrizione "Freedom" (Libertà ndr.) una foto di lei, ripresa dall'alto sott'acqua in piscina completamente nuda.



Una foto, che vi mostriamo nella nostra gallery insieme alle altre super sexy di Elisabetta che ha raccolto in 24 ore oltre 177mila like. Complimenti.