Vacanze italiane per Elisabetta Canalis che dalla sua Los Angeles ha sentito il richiamo dello stivale ed è tornata prima a Milano e ora nella sua Sardegna che si sta godendo appieno. La bellissima ex-velina mora, nonché storica ex di Christian Vieri, Reginaldo e non solo, è in una forma strepitosa e le sue foto in bikini stanno raccogliendo piogge di like e commenti. Il più gettonato? "Uno schianto".



