Chi non conosce Elizabeth Hurley? Inglese, supermodella, attrice (Austin Powers, fra le tante pellicole girate), produttrice cinematografica e stilista britannica, nonché ex compagna di Hugh Grant, la Hurley è una delle star che hanno contrassegnato lo show business negli anni 90.



Adesso, Elizabeth ha trovato una seconda giovinezza su Instagram, dove vanta un seguito di 1,9 milioni di followers e dove pubblica foto nelle quali la si vede in forma fisica strepitosa. La primavera non è lontana e per la supermodella britannica è tempo di promuovere la sua linea di costumi da bagno Elizabeth Hurley Beach. E visto cosa c’è di meglio di un monokini bianco sotto la pelliccia, sulla neve?



Ma qual è il segreto dietro la bellezza e la forma fisica di una donna per la quale il tempo sembra davvero essersi fermato agli anni ’90, quando furoreggiava sulle passerelle di Versace? La 55enne la prima cosa che fa appena sveglia è bere due tazze di acqua tiepida per aiutare il sistema digestivo. Poi, il resto dei pasti è sempre a base di frutta e verdura biologici provenienti dal suo orto personale. "So che non tutti possono farlo - ha spiegato in un’intervista - ma in alternativa si possono consumare prodotti a Km 0 e sostenere i produttori locali". Facile no?



