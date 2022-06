Elizabeth Hurley ci riprova: quasi vent’anni dopo aver scioccato il mondo, e fatto la storia della moda, con un abito nero di Versace tenuto insieme da spille da balia, ha celebrato il suo 57esimo compleanno con un nuovo look supersexy. Come si legge su unadonna.it, l’attrice e modella ha di nuovo puntato sulla celebre casa di moda, che ha realizzato per lei un abito rosa scintillante con ritagli selvaggi. Questa volta, però, al posto delle spille ci sono minuscoli dischi dorati. Ma mette in mostra tanta, tanta pelle...



