A proposito dellae dell', con relativa richiesta del rinvio a giudizio per gran parte dello stato maggiore della società bianconera,ha responsabilmente detto: “No al linciaggio!”. Ma è come un bicchier d'acqua nell'oceano.. E, aggiungo: autolinciaggio. Anche molti tifosi, molti osservatori, molti opinionisti di fede juventina non resistono. Si uniscono al coro dei colpevolisti a tutti i costi, battono come fabbri, condannano e prevedono addirittura le pene. Innanzitutto è una dinamica psicologica comprensibile, figlia della delusione.Fra grida e dileggi, proviamo a distinguere e a descrivere la situazione con qualche parola chiave...