Ilè forse una delle poche realtà al mondo che in un 2020 terribile per tutti, è riuscito non solo a non fermarsi, ma incrementare il proprio rendimento e la propria forza in campo e fuori. Solidità e progettualità sono le parole chiave di questo momento rossonero e il club vola e non si ferma tanto in campo quanto fuori., alla presenza della coppia di ad, insieme all'allora sindaco di Milano Pisapia,. Al suo interno non si trova soltanto il quartier generale e gli uffici della dirigenza del club, ma anche lo store ufficiale, la biglietteria, il ristorante aperto al pubblico (in tempi diversi da quelli odierni) e il Museo Mondo Milan.nell'edificio che è di proprietà di Vittoria Assicurazioni e a bilancio di anno in annoL'accordo fu inserito nel bilancio 2013 del Milan: "Si segnala che in data 24 maggio 2013, la società ha stipulato con Vittoria Assicurazioni SpA un contratto preliminare di locazioni di immobili avente ad oggetto un intero edificio composto da n. 6 piani fuori terra, un piano seminterrato e da un piano interrato per una superficie complessiva di circa 9.000 mq, sito in Milano – Via Aldo Rossi n. 8. In data 5 novembre 2013 è stato stipulato il contratto definitivo di locazione di immobili ad uso non abitativo con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2014 (data in cui è avvenuto altresì il trasferimento della sede sociale) eNei contratti è stata inoltre inserita una clausola di acquisto che scadrà proprio il 31 dicembre 2020 e che il Milan (ed Elliott) stanno pensando di esercitare per aumentare il patrimonio del club, come ribadito in occasione dell’approvazione del bilancio 2020: "non solo razionalizzazione dei costi, ma anche investimenti per aumentare il valore patrimoniale". Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da documenti ufficiali, a inizio novembre il Milan ha costituito la newco destinata a rilevare l’immobile da Vittoria Assicurazioni, che è l’attuale proprietario dell’edificio in cui è ospitata Casa Milan.e partecipata al 99% da Milan Entertainment e all’1% dalla capogruppo AC Milan SpA, ha nel proprio statuto i seguenti scopi sociali:la prestazione di servizi tecnici ed amministrativi connessi con le attività immobiliari ed edilizie in genere, con espressa esclusione dell’esercizio dell’attività di mediazione.