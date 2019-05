Alessandro Costacurta, presidente del Comitato organizzatore locale del Campionato Europeo Under 21, è il nome nuovo che Elliott conta di coinvolgere nella ristrutturazione societaria. In attesa di avere una risposta definitiva, che dovrebbe arrivare entro venerdì, da Maldini, Gazidis vuole riportare un'altra bandiera al Milan.



POSSIBILE RUOLO - L'idea di Gazidis è quella di affidare a Costacurta un ruolo di raccordo tra società e squadra. Una posizione comunque con delle responsabilità, anche se poi non inciderebbe in maniera netta nelle scelte più importanti. Il ruolo potrebbe essere quello del club manager, occupato da aveva Christian Abbiati nella stagione 2017/2018. Una figura che è mancata nel corso di questa stagione Milan, dove le liti interne l'hanno fatta da padrone.