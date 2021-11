La love story tra Elodie e il rapper Marracash è arrivata al capolinea. E la bellissima cantante, come riporta un gossip di Oggi, ha un nuovo accompagnatore nelle notti milanesi: Davide Rossi, modello e manager di Armani. Secondo il settimanale, non è ancora certo se sia una nuova fiamma o semplicemente un amico del cuore. I due, riporta sempre Oggi, sono stati sorpresi a Milano mentre uscivano dal grattacielo extra lusso dove abita Diletta Leotta, che li aveva invitati per una serata tra amici.



